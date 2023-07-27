因應碳權交易日益普及，將邁入碳經濟新時代，為配合國家2050淨零碳排政策，苗栗縣政府指出，透過大自然交易平台股份公司積極專業協助下，27日順利通過新加坡全球碳交易平台(Climate Impact X簡稱CIX)審核，成為CIX編號第1098號會員，更是全台第1個加入CIX的縣市政府，向淨零碳排家園又邁進一步。

苗栗縣政府表示，新加坡碳權交易所自2021年成立以來，目前已成為全亞洲最具影響力碳權交易所，台灣知名企業如中油、奇美及華邦電等也自去年4月起相繼成為CIX會員，碳交易平台，更在今年6月7日開張首日即達成1萬2000公噸的碳信用交易。

縣府加入該平台的效益，除可建立正確的碳資產國際觀，及提升其永續與碳資產視野，也可直接與國際碳權媒合對接，拓展碳權交易渠道。此外，更透過發展碳權與技術結合的機會，協助苗栗在地企業瞭解自身技術與碳權的結合，藉此提升永續績效及企業形象。

縣府工商發展處指出，這也落實縣長鍾東錦「淨零碳」政見，持續打造永續綠家園，邁向淨零碳排目標，除了協助鄉親家電汰舊換新補助，結合聯大能源診斷中心投入用電健檢服務、18鄉鎮趣味闖關走透透，將節能知識生活化等，共同打造淨零碳排的永續家園。