庇護工場聯合總會市集30日開幕，民眾黨主席柯文哲特別下鄉彰化力挺，除了參觀庇護工場市集響應公益外，還在議長謝典林陪同下到北斗奠安宮參拜。（吳建輝攝）

會中庇護工場、商圈代表提問，包括庇護工場財務平衡、資源分配以及商圈發展等問題，柯文哲還簽署當選總統後振興商圈、解決庇護工場問題承諾執行備忘錄。（吳建輝攝）

全國商圈嘉年華會29、30日連續2天在彰化縣北斗奠安宮前舉辦，社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會響應，市集30日開幕，柯文哲現身力挺。（吳建輝攝）

【全程字幕】為「這事」簽承諾書！霸氣喊當總統就顧好台灣 柯文哲狠譙民進黨「無能」 @ChinaTimes ​

庇護工場聯合總會市集30日開幕，民眾黨主席柯文哲特別下鄉彰化力挺，除了參觀庇護工場市集響應公益外，還在議長謝典林陪同下到北斗奠安宮參拜，柯文哲表示，過去他只能照顧台北，未來他當選總統要照顧全台，還不忘反批現在執政黨無能，該做的都不做。

全國商圈嘉年華會29、30日連續2天在彰化縣北斗奠安宮前舉辦，社團法人中華民國全國庇護工場聯合總會響應，市集30日開幕，柯文哲現身力挺，進行簡單座談，台下引來大批民眾熱烈歡迎，爭相與柯文哲合影。

會中庇護工場、商圈代表提問，包括庇護工場財務平衡、資源分配以及商圈發展等問題；柯文哲直接批評執政黨該做的不做，他說政治的核心是執行力，只會講半天沒用，很多東西都是現在就可以做的，非要等到新的總統上任才要做，凸顯現在的政府很無能而已。

柯文哲表示，庇護工場要財物平衡很難，他提到bot概念，不是政府不出資，而是要如何出同樣的錢讓成效更好，他說庇護工場是社會企業，雖然有做社會公益，但還是要注重企業的效能，庇護工場在一定程度上還是要被補助的，只是補助多少要去計算，看政府每年要補助多少才能讓庇護工場最有效率。

另外商圈的部分，柯文哲表示台北市的商圈活動都做得不錯，但這不是因為台北的資源比較多，他認為同樣的錢在台北效果都比較好，疫後電商、物流出現，商圈就變成要靠賣生活體驗、賣感覺，要營造自己的特色才能存活。

柯文哲說，新加坡在疫情期間兩年了8億元，雇用年輕人協助攤商、夜市全部E化，但台灣錯過這個機會了，不過他也強調一個競爭原則，他說錢在這裡，你們自己要來申請，「天助自助者」，先有計畫後給經費，不能自己都沒有想辦法，然後在等政府救那是不可能的，自己要認真一點。