信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨疫情逐漸過去，西門町逛街人潮也明顯回流，尤其日韓與東南亞觀光客增加，也帶動西門町街邊店的消費商機回升，業者今年找店動作積極，商圈內的指標店面都陸續順利出租，商圈空置率改善也有助於租金回穩。

根據最新實價資料顯示，原成都路3號楊桃冰舊址，最新揭露3月以月租25萬元交易，該店面去年下半年才由資產管理公司以8502萬元取得，換算租金投報率約3.5%，租金投報狀況相當理想，目前則由伴手禮店業者承租，應還是看後疫後觀光商機大幅回流。

至於今年一月漢中街55號，也有高價交易紀錄，今年1月月租80萬元，之前曾由韓系化妝品牌承租，此次則由潮牌服飾業者承租，每坪租金約1萬1891元，統計今年以來西門町已經有6筆實價在單價每坪1萬元以上，而去年西門町實價單坪萬元交易掛蛋，反映出疫情後的觀光商機大舉回流。

曾敬德表示，疫情後觀光商圈復甦可期，西門町內的商圈店家也經過洗牌，夾娃娃機店出現關店潮後，自拍店增加，另外，受疫情衝擊的伴手禮店，也在日韓與東南亞觀光客回流下，開店也明顯增加，若未來陸客有回流的機會，則西門町有可能會迎來更強勁的復甦。