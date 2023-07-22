大陸官方微信公眾號「西安公安」22日發布西安市公安局警情通報稱，西安市公安局21日依法對串通外地某教育仲介機構，以造假方式為「回流生」在西安參加中考提供服務的另一培訓機構進行查處。目前，抓獲犯罪嫌疑人10名，已刑事拘留6人，案件正在進一步偵辦中。

此前，7月7月18日，西安教育局曾就網傳中考外地回流生一事發布聲明，稱今年西安市參加中考的九年級考生為具有西安市學籍或西安市戶籍的學生，符合教育部和省市對義務教育的有關規定。10萬3031人通過了西安市中考報名資格審查，其中，戶籍在西安市、學籍不在西安市就讀（即網傳「回流生」）3608人，占全市報名人數的3.5％，網傳「回流生4萬人」資訊嚴重不實。

西安教育局20日就今年中考有關情況發布補充聲明稱，針對部分家長反映的「回流生」資格造假、仲介機構違規操作等問題，按照市委、市政府的統一安排，市教育局、市公安局已成立聯合調查組，對「回流生」報名資格等情況正在逐一核查。對發現的違法違規行為，將嚴肅處理、堅決打擊、絕不姑息。

九派新聞此前報導，近日，有關「河南娃，西安上學」「西安11萬中考生，其中4萬是河南回流生」「西安孩子600分還沒有高中上」等言論，引發網友廣泛關注。經檢索網路，發現了不少「科普」異地升學的帳號。此類帳號打著「生在河南，考在陝西」「換個賽道，給孩子一個彎道超車的機會」等口號，稱可以提供「西安中考回流生專業諮詢」。還有一些機構組織線下「培訓」（補習）活動。

「西安中考回流生」的話題在網上確實存在，但至於網傳的「4萬人」，並未找到相關依據。

西安公安21日晚發布警情通報，發現西安某培訓機構以造假方式為「回流生」提供服務，涉嫌違法。目前，已控制涉案人員13名，案件正在進一步辦理當中。

昨天下午，西安市長葉牛平代表市委、市政府與信訪代表見面，認真聽取大家意見建議。市委、市政府將以堅定的態度，採取堅決的措施，嚴肅中考政策環境。

一、嚴肅查處違法違規行為。市委、市政府成立由多部門組成的聯合核查組，對3608名「回流生」的戶籍、學籍、學校證明、學業水準考試成績逐一甄別，對查實以戶籍、學籍、學業水準考試成績造假手段獲取報名和考試資格的考生，取消錄取資格。嚴肅查處、依法打擊組織參與為考生騙取報名和考試資格服務的培訓機構及相關人員。

二、維護中考錄取政策和招生安排，對經核實涉嫌偽造戶籍、學籍、學校證明、學業水準考試成績，被取消入學資格而形成的招生名額，將充分聽取各方意見，認真研究科學合理、公平公正的補錄方案。

三、嚴格執行中考定向生招生有關政策要求，確保中考定向生錄取符合規定，並接受社會監督。

四、盡快公布方便考生查詢個人考試成績的辦法。

五、充分聽取市民意見，按照大陸國家有關政策要求，參考其他大城市的相關政策，結合西安市實際，盡快調整完善西安市戶籍和招生有關規定。