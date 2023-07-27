台北市北投國小在111學年度國民小學籃球聯賽拿下男、女組雙料冠軍，打破國小籃球聯賽開辦以來紀錄；北投國中女子壘球隊則與U15亞洲杯國手出戰多國順利奪下冠軍。台北市長蔣萬安大讚，北投國小及北投國中隊員的優異表現，絕對是台北市的驕傲，期許他們未來在各項領域發光發熱。

蔣萬安表示，北投國小男女籃球隊及北投國中女子壘球隊賽事表現優異，絕對是台北市的驕傲，他身為大家長感到無比光榮，感謝學生們努力付出。鼓勵籃球隊選手持續努力，期盼未來在JHBL、HBL、UBA甚至美國最高殿堂看見大家的身影；女壘隊則是10月要到日本參加世界盃，相信必能拿到最佳成績，也期許隊員未來在更高的舞台發光發熱。

蔣萬安表示，相信隊員平時訓練是汗水與淚水交織，他們能夠專注比賽，要感謝教練、老師、校長與家長背後默默付出。今天同學能有如此佳績，是台北市的驕傲，隊員未來也能夠為國爭光。

北投男子籃球隊隊員陳有為起初不了解籃球技巧，但深信熟能生巧的道理，2年持續練習，終於在球場上發揮實力，也感受到付出與收穫成正比。他強調，保持自律才能持續進步，與隊友的默契、配合也相當重要，使戰術更加流暢，大幅提升比賽成績。

陳有為說，2年練球經歷讓他找到對籃球的熱愛，也學會堅持不懈、自律、團隊合作等價值觀，這份對籃球的熱情將促使他不斷挑戰自我，在各種領域上持續學習、成長，籃球已經是生命不可或缺的一部分，他會永遠珍愛這段經歷。

北投國小女子籃球隊員蔡宇妍則分享，她以前都與學姊一起練球，直到國小6年級才跟這次的隊員一起練，當時常常被罵，也被教練更叮囑要協助隊友提升球技，記得全國聯賽結束後，教練當著父母的面向她說「你做到了，謝謝你」，真的很感謝教練鼓勵，那段經歷讓自己成長許多。

蔡宇妍回憶，某次與宜蘭縣光復國小對戰3次，2次都以些微差距落敗，讓他們決定下次要贏回來，還每天在聯絡簿上寫下目標、對自己精神喊話，也更加努力練習，故當初在四強賽打敗光復國小，全隊又跳又叫，彷彿已經贏得冠軍。

她說，在球隊兩年間，學習到永不放棄的精神，相信他們未來會以這種精神在各自領域上完成任何事情，更感謝學校讓她成長，以身為北投國小籃球隊為榮。

北投國中女壘隊隊長吳玉玲表示，這次是台灣13年來首次打敗日本，在U15亞洲盃奪得冠軍，在10月東京世界杯來臨前，她們會繼續加油，相信屆時一定能拿到好成績。