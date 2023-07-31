淨零浪潮下，Gogoro積極拓展拓永續生態系，引領電動化革命與城市轉型，今（31）攜手 MUJI無印良品推出全新聯名系列，由國際設計大師深澤直人親自配色，與 MUJI無印良品共同打造 Gogoro VIVA MIX ME 與 Gogoro VIVA ME 聯名車款。車殼部分元件更首次使用 PCR PP （Post-Consumer Recycled Polypropylene）回收再生原料。

此外，聯名車維持原來價格，搭配政府各項補助後，最低入手價2萬680元起，限時加贈聯名安全帽，另可再獲最高一年免費騎等優惠。

Gogoro表示，品牌是台灣首家承諾接軌全球再生能源倡議RE100的運具品牌，宣示於2050年達成工廠全面使用再生能源，並從2019年起採用100％環保可回收的聚丙烯PP作為車殼材質，為超過250萬生態系用戶提供環境友善的移動選擇。

Gogoro執行長陸學森表示，從Gogoro成立的第一天起，永續就是品牌的核心價值，貫穿於價值鏈的每一個環節，並串連志同道合的產業夥伴，形塑更宜居的生活方式。此次與MUJI無印良品深化合作，加上深澤直人享譽全球的簡約設計語彙，透過這一系列輕鬆自在的車款與風格配件，期許傳遞恰到好處、尊重自然的思維，用更少的資源做更多的事，讓更多人參與永續生活。

MUJI無印良品台灣總經理吉田明裕表示，MUJI無印良品從40年前創立以來，商品開發的基本原則就立基於友善環境與人的永續概念，製作品質優良的生活用品。在台灣深耕近20年，近年來積極投入在地生產與在地連結，深入台灣各地發現並善加運用在地風土及生活習慣，希望提供給消費者在地化並切合日常需求的生活體驗。Gogoro是MUJI無印良品在台灣推出聯名產品的第一個夥伴，雙方從機車這個台灣人最日常的移動方式展開合作，希望提供全方位好感生活。

Gogoro表示，此次與MUJI無印良品挑選最受歡迎的白牌與綠牌電動機車，推出聯名Gogoro VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME，輕盈靈活的車身平易近人，適合各種身形與日常移動需求。此外，MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀調製出「原色棕」與「原色灰」兩款主色調，溫暖的棕色象徵樹木、土地的原始色彩，灰色則源自都市中的街道與建築，組成最具代表性的無印輕色盤，還原穿梭都市的從容。

此外，Gogoro表示，雙方也合作推出七款其成風格配件，呼應聯名車款色系、捨去繁複裝飾，充分展現無印良品的簡約設計，讓消費者隨心組合屬於自己的移動搭配。

MUJI無印良品設計顧問深澤直人指出，設計中最重要的事，是必須時時刻刻對人、對環境、對生活保持真誠與正直。數年前在台灣搭車時偶然看到Gogoro，一眼就被吸引，因此擁有自己的Gogoro。雙方品牌都在台灣備受喜愛，此次攜手合作是水到渠成的，將為消費者創造更多的價值。