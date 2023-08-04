OPPO積極佈局線下體驗店，以商圈策略主打高端旗艦服務體驗，看準三創生活一級科技戰區，引入全球OPPO體驗店3.0 Pro的店格，開設「OPPO台北三創旗艦店」，全新旗艦店比原本三創店面空間擴大2倍，融入溫暖木質裝潢增添人文溫度，並為用戶打造智慧生活、辦公應用、多元使用區， 期待提升用戶體驗，滿足各族群的體驗和選購需求。

OPPO台北三創旗艦店將於8月5日起試營運，提供更寬闊的空間，並融入溫暖木質裝潢增添人文溫度，提升用戶產品體驗。（OPPO提供／古明弘台北傳真）

OPPO在三創旗艦館展示「OPPO Air Glass」、「OPPO Find N2」、「OPPO Wi-Fi 6 路由器 AX5400」、「OPPO 5G CPE T2」等未上市產品。（OPPO提供／古明弘台北傳真）

將於8月5日展開試營運的「OPPO台北三創旗艦店」，延續以往品牌對美、科技、想像力的追求，以5大核心元素升級全球最新店格：科技．溫度．優雅．活力．精緻，店內裝潢從智慧長廊區到天花板燈具以延續簡約質感的科技白為主，加入優雅的木質暖色系於牆面櫃體增添溫度，而燈具則以暖色金屬四周包覆一體化設計延伸至門口招牌，視覺上打造懸浮感貫穿室內外，象徵科技創新無所受限，其中客製化燈光顏色能夠模擬白天黑夜調整光線以符合情境需求，打造沉浸式體驗。為提升空間活力感，加入植物元素裝飾注入生命力，營造整體自然與科技交融之感，帶來精緻體驗。

為慶祝OPPO台北三創旗艦店8月22日的盛大開幕，品牌特別邀請Ozone擔任開幕嘉賓，並與粉絲近距離互動，凡於8月21前，到三創旗艦店消費2000即可獲得抽獎券乙張，抽獎券依消費金額可累加，8月22日當天憑抽獎券開放50名粉絲進場近距離與偶像見面，其中抽出15名可與Ozone零距離互動接觸，一對一合照。此外，OPPO同步祭出抽獎券加碼活動，若同時購買OPPO Band 2+OPPO Enco Air3 Pro，優惠組合價5000，即可獲得3張抽獎券，數量有限。

除開幕當日活動外，OPPO規劃一系列開幕限定活動，8月31日前至OPPO台北三創旗艦店挑戰完成三大任務現賺50統一超商商品卡；購買Reno10系列指定機型及OPPO Find N2 Flip加碼再送專屬保護殼；O粉獨享購買Reno系列任一機型即送1000原廠配件購物金；指定日期排隊搶限量下殺精選配件，多重好禮一次享有，全數活動贈品數量有限，送完為止。