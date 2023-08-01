板橋黃石市場改建工程今舉行上梁典禮。（王揚傑攝）

有50年歷史的板橋黃石市場2020年拆除改建，今（1）日舉行上梁祈福典禮，新北市市場處長李長奎、新北市議員林國春、劉美芳、黃淑君、戴瑋姍及黃石開發公司總裁黃正勝共同為工程祈福，祈求工程順利，營運後能為板橋帶來新商機及新氣象。新建黃石市場規畫地下3層、地上9層的複合大樓，預計2024後半年完工，年底開幕。

李長奎表示，2019年起新北市推動公有市場改建改造計畫，位於板橋區中心的黃石市場是首座啟動改建的市場，很高興看見全新的市場即將落成，市府未來也將持續推動新北市場改建及改造，提供多元優質的市場設施與服務。

李長逵說，市府引進民間資源改建市場，規畫興建地下3層、地上9層複合大樓，未來除輔導原有市場攤商遷回，持續提供市場採買服務，也將結合公共設施及商業活動空間，提供更多元、完善的公共服務。

市場處表示，改建過程中除考量整齊、清潔、明亮等基礎環境外，同時為老市場融入在地特色、美學及科技，使傳統市場轉型升級，優化消費環境也讓市場文化可以傳承。