關注美股18日走勢，四大指數全數走揚，其中，S&P500指數上漲32.19點，漲幅0.71％，收在4,554.98點；道瓊指數上漲366.58點，漲幅1.06％，收34,951.93點；那斯達克指數上漲108.69點，漲幅0.76％，收14,353.64點；費半指數則是尾盤強拉翻紅，小漲5.04點，漲幅0.13％，收上3,842.35點。

法人指出，台股18日爆量下跌，加上市場短線有包括一、台積電法說；二、蘇姿丰演講；三、Fed升息決策；四、美股科技股財報旺季；五、大陸月底中央政治局會議等「關鍵五變數」，短線行情可能轉趨震盪，惟預期下檔月線17,026點及「萬七」關卡有撐，短暫休息整理後仍有望續攻。

元大投顧指出，大型銀行股財報優於預期，加上微軟有信心為其AI產品訂下高價，蓋過美國令人失望的經濟數據，美股在金融股與AI相關個股帶動下走高。

群益投顧分析，大型銀行財報佳績頻傳穩定市場信心，科技股買盤帶動美股四大指數同收高，五大科技股跌多漲少，半導體漲跌互見；此外，美國零售銷售意外放緩，6月零售銷售月增0.2％，遠低於預期的0.5％，且不如5月的成長0.3％，惟計算美國GDP的控制組銷售月增0.6％，遠高於5月的0.2％，顯示消費者需求依然堅挺。