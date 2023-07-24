美股21日走勢，收盤 S＆P500上漲1.47點，上漲幅度0.03％，收在4,536.34點；道瓊指數上漲2.51點，上漲幅度0.01％，收在35,227.69點；那斯達克下跌30.50點，下跌幅度0.22％，收在14,032.81點；費半指數上漲48.92點，漲幅1.34％，收在3,712.77點。

美股上周五盤勢漲跌互見，科技股那斯達克、費半仍在消化周四市場情緒，但研究部仍認為AI題材不滅，多頭仍將繼續，且AI個股再創新高後，仍可看見量能放大的換手量，研判台股仍然會延續多頭行情，持續上漲。

第一金投顧分析，隨著美國科技指數創下波段新高，台股短線受財報影拉回，但題材及AI趨勢仍在，過前高17,346點值得期待。短線上近期科技大廠紛紛召開法說會，就目前已知的幾間公司分析，第三季旺季不旺意味濃厚，2023年再度下修可能性增溫，短線上台股股將呈現正盪格局，但仍可以留意跌深族群如 ABF、蘋果供應鏈等有補漲的空間及Cowos相關概念股。

台新投顧表示，亞洲生技展26日開展，參展規模創歷屆之最，加上電子股漲多後獲利賣壓出籠，資金轉向低基期族群，市場對生技類股的關注度將有所提升；AI時代來臨，科技巨頭積極開發自研晶片，由於先進製程與封裝設計較為複雜，外包可降低設計風險與提高效率，相關IC設計將受惠外包趨勢。

另外，國內外央行升息後，國銀利差持續擴大，有利於銀行獲利成長。近期台股價量俱揚，有利於證券與壽險。整體而言，金控股營運展望持續正向。