●Meta Platforms周四上漲4.40%，收在311.71美元。受惠於廣告收入勁揚，該臉書母公司第二季業績和第三季展望均優於華爾街預期，此外，投資人也對AI給該公司帶來的機遇寄予厚望。受惠於這一波AI狂熱和大幅裁員約21,000人的撙節計畫，該社群媒體巨頭終於擺脫去年的困境，今年以來股價大漲1倍多。執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）表示，Meta所有應用程式的用戶參與仍然很高，Llama 2、Threads、Reels讓我們擁有一段時間以來最令人興奮的路線圖，而新的AI產品正在籌畫中，VR頭顯Quest 3也將在今年秋季推出。

●EBay大跌10.53%，由於行銷成本升高，該電商平台第三季獲利預測不及市場預期。

●美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）大漲9.28%。AI帶動晶片與相關製造設備需求急升，科林上季業績和本季展望均優於市場預期。半導體股齊揚，費城半導體指數逆勢收高1.86%，美光漲5.48%、應材漲5.12%、輝達漲0.99%。科林執行長Tim Archer在法說會上表示，AI技術正處於發展初期，未來幾年對工廠以及對科林工具設備的投資將大幅增加。與傳統伺服器相比，先進的AI伺服器具有顯著提升的邏輯運算能力、記憶體和儲存內容。AI伺服器和數據中心的滲透率每增加1%，預計將額外帶動10億～15億美元的晶片設備投資。

●英特爾上季營收獲利表現和本季展望均優於市場預期，周四盤後股價大漲8.67%，報37.34美元。該處理器大廠第二季營收年減15.7%，為129億元，但優於市場預估的121.3億美元。淨利為15億美元，遠優於去年同期的虧損4.54億元，並擺脫了之前連續兩季的虧損。經調整後每股盈餘為0.13美元，雖然較去年同期大減54%，但優於市場預估的每股虧損0.03美元。英特爾預期第三季營收中位數為134億美元、經調整後每股盈餘為0.2美元，優於市場預估的132.3億美元和0.16美元。此外，英特爾放話，將在2025年以2奈米和1.8奈米製程超車台積電，重新奪回龍頭地位。知名半導體分析師陸行之表示，一些設備廠還挺看好英特爾2奈米與1.8奈米進度，台積電內部也開始感到緊張。此前英特爾宣布與瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）達成策略合作協議，愛立信下一代最佳化5G基礎網路設施將引進英特爾的18A（即1.8奈米級）製程技術。