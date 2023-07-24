晶圓代工龍頭台積電在法說會上二度下修營收目標，並宣布美國廠延後一年量產，利空衝擊台積電ADR上周四股價重挫逾5%，沒想到台積電股價重挫，被市場稱為「女股神」的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），卻以旗下方舟投資管理公司買進2萬8909股，由於她向來被視為投資反指標，引發PTT網友一片哀號直喊「完了！」。

根據《MarketWatch》報導，方舟基金上周四逢低買進台積電ADR共2萬8909股，以20日收盤價97.86美元計算，此次斥資約283萬美元（約新台幣8900萬元）。資料顯示，伍德旗下方舟6月以來三度加碼台積電，3次共砸下1500萬美元（約新台幣4.7億元）。

此消息引發PTT網友熱議，紛紛表示「很明顯華爾街有人再把她當反指標對作」、「長期來看，她只有買特斯拉有賺錢」、「女韭神來了…快逃」、「壞了，反指標盯上台GG」、「往好處想，等她賣了就會大漲了」。

網友將伍德視為反指標，主因方舟投資管理公司之旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）在2021年至2022年初暴跌43%，同期間巴菲特旗下的波克夏海瑟威卻大漲34%。