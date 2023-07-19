為掌握空、水及廢棄物污染潛勢，更及早預防污染擴大，環保署19日展示「智慧圍籬系統」，規劃未來向行政院爭取經費，6年陸續設置4,000點空、水、廢智慧圍籬監控設備，運用IoT監測設施與AI分析模組預防污染發生並及時執法。

環保署表示，當今社會已進入數位化時代，環境執法亦將與時俱進，進化為「遠端執法」，112年5月9日立法院三讀通過環境部及三級機關（構）相關組織法，環保署改制為環境部的同時也將成立「環境管理署」，遠端執法將列為重要政策，以前瞻思維規劃整體環境改善策略，使我國環境品質管理觀念從「污染管制」轉變為「預防管理」，其中最顯著的改變即為「化被動為主動」系統性處理環境問題。

環保署將運用科技，以智慧圍籬系統進行遠端執法，即時處理污染行為，避免污染持續擴大。該署規劃於污染熱點關鍵位置架設遠端監控設備，形成「天羅地網」般的網絡，以掌握空、水及廢棄物污染潛勢。

環保署表示，廢棄物非法棄置、空氣污染、水污染的監控設備已陸續建置，而智慧圍籬計畫將走向更系統性的規劃。環保署計畫6年內陸續設置4,000點智慧圍籬設備，初步規劃於空氣污染熱點120處，設置3200點監控設備、水污染熱點100處，設置200點、廢棄物非法棄置則是國道、省道等快速公路等200個交流道口共布400點，與棄置熱區路段200點。

系統可透過現場物聯網IoT裝置所測得的資訊，傳回至AI模組，分析污染異常樣態風險程度，自動告警並通報相關稽查單位。

環保署進一步說明，空氣污染熱點智慧圍籬系統依據不同場域及不同空氣污染物需求布設分級空氣感測器，第一時間偵測污染；水污染熱點智慧圍籬系統於監測熱區鄰近之渠道節點或上下游排水布建水質感測器，隨時掌握流域水質警示；非法棄置智慧圍籬系統，針對廢棄物清運機具進行平行監控，於棄置熱區及重要路段裝設車牌辨識系統，迅速掌握異常清運行為。

環保署環境督察總隊北區環境管理中心主任張乃仁強調，相較於過往對個案「貓抓老鼠」，稽查人員需守株待兔，在感測到異常污染後，更仰賴稽查人員的經驗花時間調查，智慧圍籬機制則是在系統資料庫便已勾稽工業區內各家製程、原料等資訊，AI運算出來風險名單，讓稽查人員可以精準有效率的展開執法。

智慧圍籬系統上路後，將建立中央與地方政府之智慧稽查合作網，資訊將全面同步化，相關單位即可獲迅速掌握，並立即依法辦理。將全面提升環境品質管理，並有效提升執法效率。

環保署呼籲，智慧圍籬系統不僅同時具有嚇阻預防及污染溯源兩功能，更可第一時間偵測、溯源污染源，令違法情事無所遁形，提醒相關業者切勿以身試法。「你在做我們在看！」張乃仁指出，智慧圍籬機制的精神是預防污染而非善後，因此廣布監測設施不僅為精準揪出污染者，更為嚇阻污染行為。