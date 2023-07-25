法國首都巴黎素有花都之稱，但是流經巴黎的塞納河(Seine River)，並不是那麼美麗。事實上，塞納河由於水質骯髒，而被禁止下水了一個世紀。如今，巴黎立志要讓塞納河再次可以游泳，並且要成為2024奧運會的游泳與跳水場地，現在距離奧運會開幕還有一年，塞納河的清理工作也進入最後階段。

BBC報導，為了整治塞納河，巴黎耗資14 億歐元（約485億新台幣）的整治預算，普遍被認為成功。三項奧運項目、帕奧會賽事(鐵人三項、馬拉松游泳和身障鐵人三項)，可在巴黎市中心的塞納河舉行，而且到 2025 年，碼頭邊還將開放三個露天游泳區。

負責奧運會的巴黎副市長皮耶拉巴丹（Pierre Rabadan）表示：「當人們看到運動員在塞納河中游泳，而且之後沒有健康問題時，他們就會有信心返回塞納河游泳了，那將是歷史的一刻。」

巴黎是歷史古都，在中世紀就開始興盛，當時人們沒有衛生觀念，各種污水都直接往門外倒，這種情況一直到17世紀都是如此。許多文學作品都以「臭氣沖天」形容巴黎。

到了19世紀，巴黎開始建造下水道系統，不過當時的下水道同時容納各種污水，不管是廚房污水還是浴廁污水都是殊途同歸。

雖然在正常情況下，這些城市污水會通過下水道流往處理場。然而，當下大雨時，系統就會滿溢，多餘的水就排入塞納河。

到了20世紀，塞納河愈來愈糟糕，已成為巴黎健康問題，1923年巴黎市政府禁止下水游泳；到1960年代，塞納河只記錄到3種魚類可以生存，而且相當小。

塞納河的整治在1960年代開始，當時清理河底淤泥，並且開始截斷工業與家庭汙水，經過40年的改進，終於使得流進河流的大腸桿菌急劇減少。

但接下來的工作就頗為困難。巴黎市政廳環境衛生總工程師塞繆爾•科林-卡尼維茲(Samuel Colin-Canivez)說：「河川整治最困難的就在最後幾個百分點，才能正式歸類為潔淨水體。」

解決方案是建造一個巨大的地下雨水庫，其規模很大，從奧斯特利茲車站(Gare de Paris-Austerlitz)到巴黎硝石庫慈善醫院（Pitié-Salpêtrière Hospital）前，都看到建築工地。從表面上看，這與普通的建築工程沒什麼不同。但在地下，那是一個深達34公尺、寬度50公尺的巨大圓柱形空間，可容納20個標準奧運游泳池的水量。

這個巨大的雨水庫能儲存未經處理的城市污水，至少一兩天的時間，好讓污水不至於灌入塞納河，而是交由污水處理廠去清理。

記者問「要是暴雨量大於蓄水能力又該怎麼辦? 」卡尼維茲說，那種情況也只能先流入塞納河了，屆時會宣布塞納河暫時污染，但應該過幾天就能改善。

巴黎釣魚聯合會的比爾•弗蘭索瓦 (Bill François) 表示：「塞納河水質的改善，反應在魚群的種類上。1900 年第一次巴黎奧運會期間，當時釣魚也納入比賽項目，但是沒有一條魚比手掌大。」

「如今，市中心調查站紀錄到30至35種魚類在塞納河生存，其中鯰魚長達2公尺。」

弗蘭索瓦表示，還有許多軟體動物、水生昆蟲、海綿和小龍蝦也回到塞納河。「在淤泥清除之後，河底正在長出一層水草。這些草必須清澈的河水裡才有，水草增加水體的含氧量，也過濾水質，使其變得更加清澈，這是一個良性循環。」