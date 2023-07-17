成都世大運、杭州亞運及2024巴黎奧運等重量級體育賽事接續到來，國家培訓隊成員全力備戰，行政院長陳建仁在高雄市長陳其邁陪同下前往高雄左營國家運動訓練中心視察並關心選手訓練狀況。（洪浩軒攝）

成都世大運、杭州亞運及2024巴黎奧運等重量級體育賽事接續到來，國家培訓隊成員全力備戰，行政院長陳建仁在高雄市長陳其邁陪同下前往高雄左營國家運動訓練中心視察並關心選手訓練狀況，並由國訓中心執行長李文彬簡報說明目前各項賽事的備戰狀況。

李文彬說明，針對今年7月28日至8月8日舉辦的成都世大運，中華隊參賽選手共210人、教練59人，主要培訓目標為培養接班梯隊深度及擴大優勢種類廣度，包括「柔道男神」楊勇緯、「跆拳甜心」羅嘉翎、「鞍馬王子」李智凱等人都將代表中華隊出賽。

而杭州亞運則於9月23日到10月8日開戰，這也被視為2024巴黎奧運前哨站，共有524位選手、138位教練參賽，中華隊亞運史上最佳成績為1998年泰國曼谷亞運，該年共奪19金、17銀、41銅佳績，奪牌成績排名第6名，期待中華隊在杭州亞運能突破最佳成績，更上層樓。

陳建仁表示，這是他今年第2次來到國訓中心，每次來都能從選手身上看到滿滿的自信，令人印象深刻。2021年成都世大運、2022杭州亞運都因為疫情延後到今年舉辦，感謝國訓中心妥善安排培訓內容及參賽規畫，做為選手後盾，讓選手參賽無後顧之憂，期許每位選手都能超越自己、為國爭光。

陳建仁指出，運動選手是年輕小朋友學習努力向上的楷模，希望選手們可以為國爭光之外，也期許台灣每個孩子都喜歡運動，並把運動當作日常一部分，如此才會有健康強壯的下一代，讓台灣才有更光明燦爛的未來。