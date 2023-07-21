頭城鎮立游泳池經鎮公所整修後，在今年7月1日開幕，雖然鎮民可免費入園，但有民眾反映，入園前還要簽載有「若於園區內導致意外傷害，願自行負責」等文字的切結書，挨批游泳還要簽下「生死狀」，也有救生員不足等問題，今天（21日）鎮長蔡文益說，少數人的質疑讓公所團隊很受傷，既如此，即日起游泳池無限期休園。

頭城鎮立游泳池剛開幕，但遭質疑救生員不足，以及必須簽下切結書，切結書寫道：「本人為頭城鎮民享用頭城鎮公所特予民眾之福利，進入頭城鎮立游泳池免費使用，入內後，不奔跑嬉鬧，並請隨時注意自身安全，且不有危及他人之行為。若於園區內導致意外傷害，願自行負責。另外如有12歲以下之孩童進入，需由家長陪同。」

除了簽切結書外，也有民眾批評，鎮立游泳池的規模應至少配置2名救生員，但鎮立游泳池卻有救生員不足的問題。對此縣府教育處將前往了解，如有違規將輔導改善。

蔡文益回應說，游泳池有5名救生員輪班，1人正職，4人兼職，並沒有人數不足的問題；簽切結書主要在於提醒自身安全，「這有什麼問題？」況且不簽也能下去游。

他說，頭城鎮立游泳池原本是委外經營，但因沒人招標荒廢3年，公所團隊費盡心力，將廢墟打造成游泳池，認真努力、為鎮民打造消暑的環境，卻被少數人講成這樣，實在很受傷，游泳池會在即日起無限期休園。