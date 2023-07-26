工作人員全投入防颱工作。（宜蘭縣文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受杜蘇芮颱風外圍環流影響，宜蘭縣風雨逐漸增強，為確保遊客安全，童玩節今（26日）提前於下午5時預警性休園；明（27日）是否開園，預計今晚配合宜蘭縣政府公告訊息同步發布。

宜蘭國際童玩藝術節「童玩原宇宙」於7月1日在冬山河親水公園展開，每日上午9時開園，晚間9時休園；今園方於下午1時30分關閉水閘門，暫停水面遊憩項目，因風雨增強，工作人員投入防颱工作，下午5時預警性休園，園區全面淨空，明日是否開園，將視天氣狀況再做決定。