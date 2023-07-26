杜蘇芮颱風來襲，阿里山森林遊樂區及嘉義林管處管轄的步道今下午5點起暫停開放。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府根據海警範圍，公告今零時起東石鄉、布袋鎮、義竹鄉及等沿海地區各商港、漁港列危險警戒區域範圍。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

杜蘇芮颱風來襲，阿里山森林遊樂區今下午5點起預警性休園，而阿里山林業鐵路本線、支線明天27日、28日連續2天預警性停駛，提醒民眾留意，而嘉義縣政府根據海警範圍，公告今零時起東石鄉、布袋鎮、義竹鄉及等沿海地區各商港、漁港列危險警戒區域範，漁民、船隻已禁止出海，預期陸上警布一發布，危險警戒範圍將再擴大。

嘉義縣政府零時起公告畫定危險警戒區域範圍，包括東石、布袋、義竹及等沿海地區及各商港、漁港，提醒民眾颱風期間，請勿到海邊釣魚、戲水、觀浪，由於嘉義地區尚未感受到颱風威力，不少蚵農原想再搶一波收成卻出不了海，消防局長蔡建安說，目前畫定警戒區都是海上報警範圍，基於生命財產安全，請民眾多配合。

林務局嘉義林區管理處稍早表示，考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為嚴加戒備、防範強風豪雨影響山區旅遊安全，今下午5點起預警性休園，林管處所轄自然步道亦暫停開放。

不過嘉義林管處也說，一旦遊樂區位於在中央氣象局發布的陸上颱風警報警戒區域範圍，就會立即休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整並再行發布，最新開放情形可至台灣山林悠遊網查詢，呼籲颱風期間儘量避免前往山區或步道。

阿里山森業鐵路及文化資產管理處表示，依據中央氣象局颱風路徑潛勢及定量降水預報，嘉義山區將自今26日晚間起出現較大雨勢。為維行車安全，阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）及阿里山國家森林遊樂區內支線（祝山、神木、沼平）明、後天預警性停駛。

已購買「海上颱風警報發布之日起至解除之日止」期間車票的遊客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至林鐵車站，及統一超商ibon取票者可逕至ibon辦理全額退票，免收手續費。