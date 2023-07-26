中颱杜蘇芮襲台，風雨影響東部及南部較大，15縣市陸續宣布明（27）日正常上班上課。不過有宜蘭人不解當地風雨頗大卻無法放假，紛紛到縣長林姿妙臉書留言喊話，不解為何童玩節要休園，居民卻要正常上班。

花蓮縣在下午宣布今晚到明天停班停課後，不少宜蘭人到縣長臉書留言，「縣長可以放假了，下大雨要騎機車很危險」、「風雨好大，幫個忙吧」、「蘇澳工業區那雨很大，上班的人很危險」、「愈晚雨愈大還不快停班停課，晚上才停班回家的人更危險」、「不會放的啦，每次都在跟進北北基」、「是不是又再等北北基宣布？宜蘭到底關北北基P事」。

宜蘭縣晚間宣布明天照常上班上課，同時通知童玩節明日休園一日，也引發民眾質疑，「宜蘭縣不停班停課的話，童玩節就不要關園啊，風雨這麼大就是堅持不放假，非得有人要出意外嗎？」、「笑死，宜蘭縣民的生命安全不如遊客，既然要上班上課幹嘛休園？」、「請問你童玩節為什麼可以休園，我們一般民眾就該死嗎」、「遊客安全要顧，縣民安全不用顧？」

宜蘭縣政府今晚表示，依據中央氣象局風雨預報資料，明（27日）風力及雨量尚未達天然災害停止上班及上課的標準，正常上班、上課；另各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生，並向宜蘭縣政府報備。

縣府指出，受颱風影響，風雨仍無法預測狀況下，為顧及遊客進園權益及安全，童玩節明日休園一日，持續進行園區復原工作。