搶攻暑假國旅與餐飲商機，宜蘭力麗威斯汀度假酒與鳥取縣上道町知名酒造千代結合作，於9月1日推出「夏日歡宴」會席料理，席間以千代結多款知名及得獎清酒什餐，午宴時段3,980元+10％；晚宴時段4,980元+10％。另搭配住房專案，專案價15,500元起，限量35位。

成立於1865 年的「千代結」指的是「永恆不變的人與人之間的堅定羈絆」，象徵著夫妻、親子、兄弟姊妹、摯友之間深刻情誼，也意謂著祝福。千代結重視傳統技術以及原料釀造，使用日本中國地區山麓地帶的優質軟水以及知名酒米，致力鑽研釀酒技術，期許讓顧客品飲到更多美味好酒。

本次餐酒會將於「舞」日本料理盛大舉辦，將提供八道華麗精緻美食，分別為前菜「鰒魚土佐晶凍」、「車海老帆立貝菊仕立」、造里「旬刺身七品」、燒物「和牛味噌醬燒」、煮物「野菜豚汁」、揚物「播磨灘牡蠣栗揚」、食事「松葉蟹野菇炊飯」與甘味「甜點與時令水果」等八道華麗精緻美食，席間搭配千代結金選清酒「千代結 夢幻極光 AWA SAKE氣泡酒」、「千代結 強力50純米大吟釀」、「千代結 千代結無濾過瓶火間火入」及「東光 吟釀梅酒」，晚宴時段將另提供「千代結 鼠男純吟」及「Tentaka醉戀蜂蜜酒」帶給與會貴賓細緻的味蕾饗宴。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店本次推出餐酒會住房專案，專案價格15,500元、含餐酒會午宴，及17,500元、含餐酒會晚宴。專案內含豪華客房／精選客房住宿乙晚、舞日本料理「夏日歡宴」餐酒會雙人午（晚）宴及翌日知味西餐廳雙人早餐，並提供休閒設施使用。如需加購餐酒會餐宴，午宴加購價3,980元+10％／人、晚餐加購價4,980／人。

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