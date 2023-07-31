自8月1日起三星鄉安農溪落羽松秘境將成為全面禁止吸菸的場所，包含電子煙。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為營造「無菸好環境、拚出宜蘭好健康」，自8月1日起三星鄉安農溪落羽松秘境將成為全面禁止吸菸的場所，包含電子煙；民眾若違規吸菸，將依菸害防制法第40條規定，處2千元以上1萬元以下罰鍰。縣府衛生局表示，請民眾共同遵守，朝向無菸清新好環境、宜蘭健康好生活的目標邁進。

二手菸已被國際癌症研究中心歸類為一級致癌物質，根據世界衛生組織指出，二手菸導致全球每年約60萬人過早死亡，其中女性佔了64％。而台灣每年約有2萬4000名民眾死於吸菸所造成的傷害，其中3000名死於二手菸害；另每年尚有15萬至23萬人因二手菸罹病，亦為平均每2至3分鐘就有1名不吸菸者因他人吸菸而罹患疾病。

衛生局表示，菸煙的暴露不但沒有安全劑量，還會造成DNA損壞、發炎及氧化性刺激等，進而引發癌症、心血管疾病與肺部疾病等，即使低濃度的菸煙暴露或二手菸，也會快速造成內皮細胞的功能異常、發炎，進而造成多項疾病。

局長徐迺維表示，宜蘭觀光資源豐沛，雪山隧道通車後，大幅增加了交通的便利性，也使觀光人潮遽增，經調查縣內室外公共場所二手菸暴露率已高達44.2％。為提供民眾或遊客更優質的消費環境，保護鄉親免於二手菸害，無菸環境的建置更顯刻不容緩。

徐迺維進一步說明，無菸清新好環境、宜蘭健康好生活需要大家共同維護，呼籲有吸菸民眾應盡早尋求專業戒菸服務，也請多利用縣內二代戒菸合約醫療院所戒菸，亦可撥打「免費戒菸專線0800-63-63-63」協助戒菸，相關戒菸訊息請至宜蘭縣政府衛生局網站–主題專區–衛生保健查詢。