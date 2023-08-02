中央氣象局今（2日）下午5時30分發布卡努颱風海上陸上颱風警報，將宜蘭縣列為陸上警戒區內，宜蘭縣災害應變中心一級開設，沿海及空曠地區有較強陣風，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節明日休園1天、福山植物園3、4日預警性休園2日。

另蘇澳鎮公所維管的場域名日全天暫停開放，有蘇澳鎮立游泳池、冷泉公園全場域、阿里史冷泉全場域及七星嶺步道封園，其溪流、岸際及海上活動也全面暫停。而羅東博愛醫院明日比照縣府停班停課標準，門診停止看診以及各項檢查項目皆暫停。