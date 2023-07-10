設籍苑裡鎮的鎮民可免費到鎮立游泳池戲水。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

為讓民眾安全戲水，苗栗縣苑裡鎮從7月起日到9月底，開放苑裡鎮立游泳池提供民眾戲水，苑裡鎮民更只要出示身分證件，就可以免費入場使用，鎮長劉育育邀請大家9月底前來泳池消暑。

根據苑裡鎮公所過往調查，鎮立游泳池的使用族群多數是學生，尤其以國中小學生最多，夏天戲水意外頻傳，為了讓民眾有個安全地方戲水，公所在苑裡鎮代表會支持下，決定免費開放泳池。

苑裡鎮公所指出，鎮立游泳池採委外管理，收取委外管理團隊60萬元權利金，並配置合格救生員，每年配合學生暑假，營運月3個月。

鎮長劉育育也在臉書分享游泳池相關資訊，她表示，設籍苑裡鎮的鎮民、由家長陪同的未滿12歲兒童、出示身心障礙者證明者，都可以免費入場，一般民眾則收取全票80元、身高140公分以下或有學生證者半票50元。

她說，游泳池開放時間到9月底，開放使用時間為平日上午8點到下午5點，中午12點到下午1點休息；假日開放時間一樣，不過會延長開放到晚間8點。另外，每周一、周五跟國定假日休館。

劉育育說，今年還有特別安排游泳課程，歡迎想要學游泳的孩子們踴躍報名，也提醒大家，帶年紀小的孩童游泳戲水時，請家長陪同注意安全，才能盡興享受親子時光。