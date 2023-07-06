縣長夫人陳美琦到場頒發縣長私人準備的嘉勉金，祝福獲獎賢伉儷能永遠幸福美滿及在學的學生們學業進步。。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣榮民服務處7月6日舉辦112年榮民遺孤「感恩、愛與關懷」相見歡暨「新住民生活適應輔導及幸福家庭表揚活動」，縣長夫人陳美琦到場頒發縣長私人準備的嘉勉金，祝福獲獎賢伉儷能永遠幸福美滿及在學的學生們學業進步。

苗栗縣榮民服務處規畫多元的福利措施，如急難救助、遺孤認養活動、新住民生活輔導及幸福家庭表揚等，今年榮民遺孤「感恩、愛與關懷」相見歡暨「新住民生活適應輔導及幸福家庭表揚活動」結合尊重多元族群文化議題，安排社會處座談，傳達對家庭、社會和諧及穩定的正面幫助，同時喚起社會大眾重視家庭倫理道德。

苗栗縣長夫人陳美琦在民政處長巫恆昭、社會處秘書謝乾祥的陪同下，前往榮民服務處致意，除縣長鍾東錦私下準備每對獲獎賢伉儷及每名榮民遺孤學子各2000元嘉勉金以外，夫人也自掏腰包並且親手包裝糖果小禮物，送給所有獲獎家庭、學子及來賓，現場氣氛溫馨活潑。

縣長夫人陳美琦頒獎表揚5組幸福家庭、13位榮民遺孤，感佩新住民隻身離家來到台灣與榮民共組家庭的勇氣，也感謝新住民無悔地付出與辛勞，為家庭注入溫暖的幸福能量而圓滿幸福。

陳美琦表示，苗栗縣榮民服務處周全且完善辦理很多對於榮民與新住民相關福利等事物，感謝新住民朋友克服生活習慣、語言來到台灣給予榮民滿滿的愛，組織幸福美滿的家庭，相信榮民服務處會持續努力、全心為大家服務，同時也感謝認養家庭發揮大愛精神，讓孩子們在充滿愛的環境中成長。