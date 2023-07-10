2022年的九合一選舉中，苗栗縣長鍾東錦在藍綠夾殺下突破重圍順利當選，獲得46.22％的得票率，而最新執政滿意度顯示，有58.5％的苗栗縣民肯定鍾的表現，且與前縣長徐耀昌互比時，有44.6％的縣民認為鍾做得比徐好，以35.59個百分點的差距，輾壓力挺徐的9.01％。

《菱傳媒》日前開始陸續公布縣市首長上任半年後的執政滿意度，今（10）日的最新民調為鍾東錦的執政表現，結果顯示有31.27％的縣民非常滿意、27.23％的民眾滿意，26.2％的民眾不滿意、15.31％的縣民非常不滿意。

各領域的施政表現，在可複選、最多3項的前提下，縣民對於苗栗縣的觀光旅遊最滿意，達到36.62％，接下來分別是治安（23.76％）、教育（22.72％）、經濟就業（17.46％）、交通（15.87％）、環保（11.55％）及醫療環境（7.98％）；而對於未來3年的發展，有63.85％的縣民最擔心醫療環境的問題，再來則是經濟就業（49.58％）、教育（25.73％）。

此外，該民調針對鍾東錦與徐耀昌的表現進行互比，結果有44.6％的民眾較滿意鍾的表現，而較滿意徐的民眾僅9.01％，兩者相差達到35.59個百分點，還有46.38%的縣民表示無意見；其中20至29歲的縣民，有40.63％對鍾較滿意，60歲以上民眾對鍾滿意的人則直接過半。