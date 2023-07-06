體驗泰語夏令營手作粉紅泰奶，謝國樑：促進基隆更加國際化。

基隆市政府為使學生體驗跨國多元文化，今年暑期首度開辦新住民語文樂學夏令營。市長謝國樑市長6日至中興國小參加「泰語沉浸式樂學夏令營」，並體驗泰國服飾及學習泰式問候禮儀，和小朋友同組手製作「粉紅泰式奶茶」，感受泰國文化的獨特性。謝國樑品嚐泰奶後笑說他的生肖是螞蟻，也很開心能透過趣味的學習活動，讓孩子了解新住民文化，未來增加國際競爭力與視野。
謝國樑致詞表示，市府希望藉由「泰語沉浸式樂學夏令營」，結合在地風俗及人文特色，規畫趣味與教育兼具的課程，讓孩子們體驗新住民文化。泰國是東南亞旅遊大國，與台灣也有頻繁交流，希望透過夏令營的交流，為基隆營造多元文化環境，培養具有國際視野及多元語言能力的人才。
謝國樑先學習泰國的打招呼後，再和小朋友同組體驗手作特別的「粉紅泰式奶茶」，剛加入煉乳和冰塊時尚未融化，導致奶茶非常的甜，謝大飲一口開完笑說他的生肖屬「螞蟻」，非常愛吃甜，也對自己調配的飲料很滿意。
教育處表示，「泰語沉浸式樂學夏令營」於本月6日起在中興國小創客教室舉行，課程安排泰語老師吳佩玲、杜雅竹聯合授課。活動另規畫本月27、28日於南榮國小舉行「越南語沉浸式樂學夏令營」，8月10、11日於七堵國小舉行「印尼語沉浸式樂學夏令營」，讓學生藉由活潑又創新的教學互動，體驗跨國多元文化內涵。
教育處強調，夏令營課程相當豐富多元，目前課綱所列新住民語文，計有越、印、泰、柬、馬、菲、緬等7國語文，今年夏令營以較多學生選修的越南、印尼及泰國語為課程主軸，日後將依學生實際需求，規畫更多不同語言類型的營隊活動，增進學生們的國際視野及學習興趣。
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