基隆市政府為使學生體驗跨國多元文化，今年暑期首度開辦新住民語文樂學夏令營。市長謝國樑市長6日至中興國小參加「泰語沉浸式樂學夏令營」，並體驗泰國服飾及學習泰式問候禮儀，和小朋友同組手製作「粉紅泰式奶茶」，感受泰國文化的獨特性。謝國樑品嚐泰奶後笑說他的生肖是螞蟻，也很開心能透過趣味的學習活動，讓孩子了解新住民文化，未來增加國際競爭力與視野。

基隆市長謝國樑（中）與綜發處長林麗蟬（右）以及教育處長劉美蘭（左）共同體驗泰語夏令營。（徐佑昇攝）

體驗泰語夏令營手作粉紅泰奶，謝國樑：促進基隆更加國際化。

基隆市長謝國樑（中）表示，基隆將會持續辦理多國語言的學習活動，讓基隆更加國際化，也增加學子的國際觀。（徐佑昇攝）

體驗泰語夏令營手作粉紅泰奶，謝國樑：促進基隆更加國際化。

謝國樑致詞表示，市府希望藉由「泰語沉浸式樂學夏令營」，結合在地風俗及人文特色，規畫趣味與教育兼具的課程，讓孩子們體驗新住民文化。泰國是東南亞旅遊大國，與台灣也有頻繁交流，希望透過夏令營的交流，為基隆營造多元文化環境，培養具有國際視野及多元語言能力的人才。

謝國樑體驗泰語夏令營手作粉紅泰奶。

謝國樑先學習泰國的打招呼後，再和小朋友同組體驗手作特別的「粉紅泰式奶茶」，剛加入煉乳和冰塊時尚未融化，導致奶茶非常的甜，謝大飲一口開完笑說他的生肖屬「螞蟻」，非常愛吃甜，也對自己調配的飲料很滿意。

身為來自柬埔寨新住民的綜發處長林麗蟬現場教小朋友柬埔寨語的打招呼及感謝。（徐佑昇攝）

現場同學們練習泰語的打招呼及合掌禮儀。（徐佑昇攝）

體驗泰語夏令營手作粉紅泰奶，謝國樑：促進基隆更加國際化。

教育處表示，「泰語沉浸式樂學夏令營」於本月6日起在中興國小創客教室舉行，課程安排泰語老師吳佩玲、杜雅竹聯合授課。活動另規畫本月27、28日於南榮國小舉行「越南語沉浸式樂學夏令營」，8月10、11日於七堵國小舉行「印尼語沉浸式樂學夏令營」，讓學生藉由活潑又創新的教學互動，體驗跨國多元文化內涵。

教育處強調，夏令營課程相當豐富多元，目前課綱所列新住民語文，計有越、印、泰、柬、馬、菲、緬等7國語文，今年夏令營以較多學生選修的越南、印尼及泰國語為課程主軸，日後將依學生實際需求，規畫更多不同語言類型的營隊活動，增進學生們的國際視野及學習興趣。