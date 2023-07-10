日前有國內媒體針對基隆市政滿意度進行民調，有5成市民表示滿意，其中，又以行人友善政策的滿意度最高，有75.9％民眾表達滿意。顯示基隆市長謝國樑自去年12月底上任以來，陸續推動的相關政策，獲得不少民眾的好感。

這項調查針對謝國樑上任以來推動的多項政策進行滿意度調查。整體而言，有50.4％的基隆市民滿意謝國樑就任以來的施政表現，但也有24.7％，就是四分之一弱的市民表示不滿意。但從交叉分析可以發現，滿意的民眾大多年齡層偏高，約在60歲以上。

其次是針對「行人友善」政策的調查，報告中指出有75.9％的民眾，肯定這項政策的推動，讓車輛在行經路口時，會主動禮讓行人。對此表達不滿意的民眾僅有16％。相關的「綠色斑馬線」政策，也獲得了66％的民眾認可，不滿意度也僅有18.3％。

另外，謝國樑就任後積極推動的「室內兒童樂園」政策，也獲得了69.3％，也就是近7成基隆市民眾的肯定，並且對此項政策，不滿意度進一步下降到8.9％。顯示無論政治立場，也不管年齡層，或家中有沒有小孩，都不會對這項著重兒童福利的政策抱持反感。

至於基隆市環保局積極推動的「乾淨家園」政策，則是有74.3％的民眾認為滿意，也肯定市府積極推動的成效。不滿意度更僅有6.1％。同時，對於市府交通方面的努力，在向台鐵爭取基隆南港直達車這件事情上，更有高達75.3％的民眾表達支持，尤其是住在市區的民眾，對這項政策更是大力支持。