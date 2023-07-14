國民黨總統參選人侯友宜今(14日)接受《飛碟早餐》主持人唐湘龍專訪，談及選情低迷、持續第三，侯友宜承認自己起步較晚，目前團隊已經陸續到位，相信結果是美好的，侯也感慨，大選跟地方選舉不一樣，充滿政治議題的攻防，市政議題他很嫻熟，但政治議題他不內行，「有些政治議題很奇怪，明明是對的、是真的，為什麼被講成這樣？我也覺得，哎呀…」

談及多份民調都墊底，侯友宜說他要先反省自己，到底哪個部分做得不夠好、不夠多？更重要的是如何把自己想要說的話，把政策清楚跟全國民眾做報告。但這裡面不只政策的問題，他坦言，最主要是他起步太晚，5月17日他才正式被國民黨徵召，徵召以後建構團隊的過程，也會碰到一些政治議題，被放大、惡意抹黑、造謠，當然就會造成他個人和團隊的傷害。

侯友宜認為，這段時間是他們的重新再調整期，目前團隊經過這兩個月的整合已經陸續到位，相信他們堅定腳步往前走，最後的結果一定是美好的，現在只不過是剛開始，放心，他一定會堅持展現自己做事的穩定度和做事方法，就能克服一切困難。

對於金溥聰加入競辦，侯友宜也稱讚，國民黨內像金溥聰有大選戰經驗的人不多，且能夠快速反應媒體與社會期待的想法、議題的人也很少，金某部分個性跟他蠻吻合，做事情很快、清楚、明確、做事的魄力有目共睹，團隊在金整合下，慢慢就會上軌道。

侯友宜坦言，總統大選跟地方選舉不一樣，充滿政治議題、而且有攻防，市政議題他就很嫻熟。唐湘龍也說，這一點金溥聰比侯內行，「碰到政治的問題你都不內行」。侯友宜也立刻表示同意，笑笑地說「當然阿，開甚麼玩笑，我又沒打過大選」。

侯友宜也說，就讓他好好做事，「有些政治議題很奇怪，明明是對的、是真的，為什麼被講成這樣？我也覺得，哎呀…」表情相當無奈的嘆了一口氣。