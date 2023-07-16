一名女大生表示，回想起國小二年級上游泳課，她因搞不清泳裝正、反面，結果穿反，背面的肩帶剛好遮住胸前兩點，旁邊大片全露，授課的男老師一看超震驚連忙糾正，她慌張地再回到更衣間，直呼「真的好蠢」，她將其PO到網路，不少網友都笑說，「現在不要穿反就好」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，國小二年級男老師帶全班到校內游泳池上課，她帶了有裙襬的連身泳裝，但因搞不清楚正、反面，穿好後發現泳裝的肩帶剛好遮住胸前兩點的位置、旁邊全露，當下雖覺得怪異，但仍自信地走出更衣間。

男老師看到原PO驚訝地說「妳泳裝穿錯面了」，這句話讓她羞愧地想直接跳進水裡，急忙再回到更衣間，原以為這件事就這樣落幕，沒想到游泳課結束回到教室，男老師又再度提起此事，讓她超級崩潰喊「真的好蠢。」

貼文吸引網友討論，不少人笑說，「現在不要穿反就好」、「希望這事沒有成為妳的陰影」、「沒事啦！小二胸部還沒發育啦」、「我真的要笑到發瘋」、「抱歉，忍不住笑出來了」。