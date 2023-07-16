一名為徐嘉懋的男子表示，因自家的車庫空間小，擔憂倒車會刮傷，靈機一動在車庫的鐵窗上綁了了8隻尖叫雞。（圖／徐嘉懋授權提供）

一名男子表示，因自家的車庫空間小，擔憂倒車不慎刮傷，靈機一動在車庫的鐵窗上綁了了8隻尖叫雞，每當他倒車倒過頭，就會聽到尖叫雞的慘叫聲，他笑說「花不到300元就能保護愛車，真的超划算」，圖文曝光網友狂讚他是生活智慧王，還有人說這方式比倒車雷達好用。

一名男子近日於臉書社團《MG Car Taiwan 俱樂部 (MGTC) 》指出，自家的車庫空間較小，加上車本身的隔音很好、隔熱紙較黑，倒車入庫很容易A到白色鐵窗，為避免車身擦傷，他曾使用車檔和軟墊當作防護，但缺乏警示聲提醒，突發奇想用尖叫雞代替。

8隻尖叫雞花費不到300元。（圖／徐嘉懋授權提供）

男子一共買了8隻尖叫雞，一隻30元，總計花費240元，他每天倒車入庫都會搖下車窗確認車無停妥，一旦壓到尖叫雞就會聽到慘叫聲，一個多月下來車身完好如初，他大讚花不到300元就享有「安全防護墊」和「警示聲」，相當划算。

貼文吸引逾千名網友留言，紛紛稱讚他是天才，「請收下我的膝蓋，真是太有才了」、「整排鄰居都知道你回家了」、「這個應該不能半夜回家」、「生活智慧王是你」、「生活一下子多了好多樂趣」、「這招太高明了」、「這比倒車雷達好用太多了」。