HAI swimwear曾多次登上英國版VOGUE、Tatier等知名雜誌推薦泳裝品牌，標榜以獨特視角為女人打造出藏於內心既舒適又充滿自信的命定泳裝。板橋凱撒大飯店此次推出的「HAI Summer」住房專案則是專門為女性旅人量身打造，入住飯店享精緻且舒適的住宿客房及自助早餐，並享有HAI獨家禮遇商品85折優惠外，還可收藏價值1,960元HAI品牌禮包組，提供海洋織紋100％純棉無捻零壓力毛巾組。

除住房專案外，7月22日與8月19日下午5點至晚上8點，板橋凱撒大飯店將於32樓高空戶外泳池將舉辦夏日LIVE音樂泳裝派對，提供專案房客免費參加，入場可獲得價值2,350元的經典派對禮，包含HAI帆布圓筒包及板橋凱撒精選玻璃水瓶組。活動現場供應池畔星空吧特調飲品及派對點心、印度Henna手繪圖騰及Q版自畫像等互動體驗以及情境布置拍照區，HAI swimwear更邀請DJ音樂表演為派對營造氛圍，讓房客們感受板橋凱撒的夏日魅力。