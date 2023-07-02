34歲大陸女星Angelababy（楊穎）天生有著深邃混血輪廓，加上白皙又纖細的身材，讓她被封為長相「最高級」的女星。近日，她出席大陸GQ雜誌所舉辦的「GQ Creative 靈感派對」，一身金髮仙子的扮相令網友大讚美貌，不過她隨後在社群平台上曬出該造型的自拍照，卻被網友批評質感不佳。

由大陸GQ雜誌所舉辦的「GQ Creative 靈感派對」上，邀請了楊冪、Angelababy、宋茜、張嘉倪、李一桐、宋祖兒、周雨彤、李沁、李現、宋妍霏等多位大咖男女明星前來共襄盛舉。而穿衣風格一向完美的Angelababy這次的造型也受到眾人的注意。

從曝光中的相片中可見Angelababy，以一頭金色假髮亮相，全身搭配一套透明蕾絲金色洋裝，繡滿金絲的洋裝在燈光的照耀下，令Angelababy的身姿閃閃動人，大批網友盛讚她簡直像是真人芭比。不過，在她隨後曬出的自拍照中，意外曝光毫無濾鏡和修圖加持粗糙的假髮質感。

Angelababy脫俗的仙子裝扮在網路曝光之後，掀起網友兩派評價， 一部份的網友稱讚Angelababy的美貌：「真的是最頂級的美貌。」、「好漂亮。」、「真的就是金髮精靈！」、「異次元金髮造型。」、「好敢突破！」、「這頂配的顏值。」，另一派粉絲則點出Angelababy的假髮太粗糙：「下次弄假髮也注意下品質。」、「假髮太假了吧？髮型不夠好。」、「其實瀏海可以不要。」、「好美，下次能不能不要瀏海啊？」、「感覺P過頭了。」