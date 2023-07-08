34歲大陸女星Angelababy（楊穎）擁有如洋娃娃般的美貌和纖細身材，去年與演員黃曉明離婚後，繼續努力打拚演藝事業，最近所屬工作室公開一組Angelababy之前在巴黎出席活動的照片，卻被眼尖的網友發現疑修圖過度，門窗都變形了。

楊穎工作室6日在微博分享Angelababy前陣子到巴黎參加活動的一系列美照，當天她吹著一頭波浪捲髮，塗著搶眼的紅唇，身穿黑色深V透膚魚尾長禮服，不僅襯托雪白的皮膚，完美的身材曲線也一覽無遺，女人味爆棚。

網友不滿楊穎幕後團隊老是給Angelababy穿一身黑。（圖／微博@楊穎工作室）

不過，網友發現Angelababy旁邊的門框、窗框竟然歪歪扭扭，懷疑是修圖修太誇張，不禁批評工作室處理事情太草率，連照片都沒仔細審核就公開發布，害Angelababy衰捲P圖風波。

網友發現Angelababy旁的門窗變形嚴重。（圖／微博@楊穎工作室）

不僅如此，網友發現Angelababy這陣子除了劇照，造型清一色都是黑色為主，想不到去巴黎出席活動，團隊又把Angelababy打扮得一身黑，忍不住留言灌爆楊穎工作室：「不要黑色你聽不懂嗎」、「為什麼又是黑色裙子、大波浪？有在認真做造型嗎？有聽過我們的建議嗎？造型千篇一律，只知道消耗我姐的美貌，你真是沒救了」、「這個圖拍得一言難盡」。