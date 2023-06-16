34歲大陸女星Angelababy(楊穎)擁有精緻外表跟凹凸有致的身材，在演藝圈發光發熱，不過自跟男神黃曉明結束7年婚姻後，就屢傳被劇組換角、抽菸、演技不佳等等，日前甚至跟醫療用品公司對簿公堂，日前一審判決出爐，曝光代言費高達2400萬人民幣(約1.03億新台幣)，隨即引起外界關注。

Angelababy日前向大陸某公司提告侵權，主張對方未經同意之下，在多種產品及手提袋使用她的照片，並在肖像旁邊加註「電影《建黨偉業》主演楊穎」等字樣，使社會大眾誤認為雙方存在合作關係，涉嫌侵犯姓名權以及肖像權，因此baby要求立刻停止生產、銷售並回收所有相關產品，此外她也提供過去與某生物科技2020年至2022年的代言合約，顯示3年來的授權費用為2400萬人民幣，證明自己的商業價值，包含精神撫慰金，向對方求償53萬元。

對於雙方的侵權糾紛，法院認為被告的確侵犯Angelababy的肖像權跟姓名權，考量到她是知名度較高的藝人、代言酬勞，具有一定的商業價值，提出的賠償金額並無不當，最後判決被告賠償50萬人民幣(約215萬新台幣)，至於精神撫慰金，因無證據表明被告的侵權行為，明顯造成她的社會評價降低，判決免賠。

判決文曝光後，網友們紛紛熱議：「一年賺800萬！這是普通人一輩子都賺不到的錢了」、「別忘了還要交稅、養團隊，還有好多趴必須給經紀人抽」、「她手上7個代言，加起來還是多」、「一個月就是66.6萬，一天就是兩萬多，明星代言的商業價值跟影響力真大。」