摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）考量2030年預測電動車里程數比率、特斯拉超級充電站的市占率，和稅後淨營業利益率等變數，推測特斯拉超級充電網的估值有潛力跨越1,000億美元。

特斯拉超級充電網的身價上看千億美元，凸顯電動車充電基礎建設有龐大的獲利潛能正待開發，也顯示特斯拉在電動車市場的領先幅度。特斯拉的斬獲不僅僅在電動車，還有其握有北美最大的電動車快速充電網。該公司在美國和加拿大擁有1.2萬個超級充電站。

特斯拉的超級充電網最初僅供自家客戶使用，並非該公司的獲利核心，然而電動車充電市場的發展並不如預期完善，特別是北美市場，促使福特、通用與Rivian等汽車廠加入特斯拉的充電陣營，讓客戶能使用特斯拉的超級充電網。

除了美國汽車廠外，韓國現代汽車執行長Jaehoon Chang亦透露，正在考慮加入特斯拉的北美充電標準。

此外，美國充電樁大廠BTC Power決定採用特斯拉的充電規格，德州政府宣布州營充電站將支援特斯拉的充電接頭。電動車充電業者ABB E-mobility、Tritium DCFC和EVgo等，紛紛在自家充電站增設NACS充電插頭，意味著特斯拉的充電技術可望成為業界通用標準。

業界加速採用NACS不只是特斯拉的一大勝利，整個電動車產業都能受惠。統一的充電標準能簡化所有電動車駕駛的充電體驗，更能推動汽車產業從內燃引擎轉型至電動車。Rivian雖然也曾打造所屬的充電網，但同意加入NACS即顯示該公司體認到這項事實。

推動標準化充電基建也能鼓勵更多有里程焦慮的潛在車主擁抱電動車，電動車產業可望迎來巨變。