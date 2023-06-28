RE100主席Sam Kimmins表示，很高興研華能加入由Climate Group與CDP發起的RE100全球倡議，並承諾在2040年於全球據點使用100％再生能源。

對於研華而言，加入由全球400多家企業一同驅動市場變革的RE100行列，是他們在企業永續轉型中非常關鍵的一步，我們也因而鼓勵更多企業可以仿效研華的路徑，與我們一同邁向再生能源的永續之路。

為加速全球能源的零碳轉型，繼2021年通過並承諾科學基礎減碳目標（SBT）後，研華也於2023年企業永續發展委員會通過2050年達成淨零碳排目標。

此外，也將應對氣候變遷與能源管理納入企業永續經營之重大議題，持續擴大投資再生能源、節能產品研發、智能永續解決方案，並結合能源管理核心本業推動永續發展。

為能在2040年達成100％再生能源的使用目標，除節能技改及日常節能管理與能效提升方案外，研華也致力發展iEMS智慧能源管理系統，從管理與運維進行節能管理。

同時，研華各據點也陸續布建再生能源使用，包含於2022年在研華英國Newcastle 辦公室裝設太陽能光電板、在全球各辦公室安裝iEMS系統，以及在研華興建中的美國新總部設置太陽能發電，並預估發電912,000 kWh／年。

研華在2021年啟動投資的10MW太陽能發電廠，也將於2024年開始轉供電給全台研華營運據點、研華昆山製造中心2023年起，也將以綠電採購方案逐步達成RE100目標。

研華表示，展望四十周年，將持續以科技、智能與永續賦能未來，共榮淨零願景。