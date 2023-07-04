台亞副董事長、同時也是日亞化學常務取締役戴圳家表示，2020年日亞化學進入台亞(原光磊科技)管理層後發現，台亞長時間以HUB倉業務模式(Consignment Hub)及銷貨返還(Rebate)的業務習慣，容易被客戶綑綁牽制。

當時甚至傳遭台灣證券交易所專案調查，發現公司內稽、內控疏失，雖然最後以結算數字沒有錯誤而結案。但也因此，戴圳家副董事長隨即指示台亞策略長李國光，重新檢視所有工廠作業系統，進行系統性自動化全面的升級。

台亞策略長李國光表示，台亞沿襲光磊過去的作業管理系統，必須要摒棄傳統思維，才能夠轉型升級跟上半導體快速反應的營運模式；因此這兩年來台亞重新檢視所有工廠管理系統與作業流程，導入全新的管理生產作業方式。

台亞希望透過這次工廠系統化的升級轉型，能夠做到從材料、生產、製程、成品與出貨，全程即時線上管理，透過生產資訊透明化進一步提升台亞半導體生產效率，增加並建立客戶的信賴關係，也更進一步符合主管機關的期待與要求。台亞進一步說明，生產管理系統軟體部分花費近2000萬元，工廠自動化升級再造後，線上直接員工人數降低，原物料庫存及成品庫存也都會降低。