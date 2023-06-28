繼兩家老牌汽車巨頭福特汽車和通用汽車之後，經營北美和歐洲最大電動汽車(EV)充電站網絡的ChargePoint、曾被外界稱為特斯拉電動車勁敵的Rivian等多家公司最近也紛紛擁抱特斯拉的北美充電標準(NACS)，讓Tesla快充充電站技術價值水漲船高。

隨著各大車廠紛紛加入，市場看好充電樁規格統一，可望加速充電站建置腳步，龐大商機誘人，然而細究快充充電站各項產品，最關鍵核心技術，應是汽車充電/充電(站)的電源管理晶片及具散熱功能的IGBT模組等。

據業界表示，充電樁快充產品因須縮短充電時間，必須達到高能源轉換效率，所以特別需強化散熱性能、避免因熱損失而降低能源轉換效率，扮演汽車充電/充電(站)的電源管理晶片及具散熱功能的IGBT模組是最關鍵的產品，各大車廠加入Tesla北美充電標準(NACS)，勢必要導入Tesla相關半導體供應商產品，才能達到Tesla快充充電站標準，供應Tesla快充充電站的IDM半導體大廠及相關供應商可說是最大受惠者。

目前順德搭配國際半導體大廠出貨充電樁導線架產品分別應用於電源管理及IGBT模組兩大部分，其中用於DC-AC Inverter的IGBT模組的Baseplate預計今年第3季開始出貨，另有兩項應用於電源管理，屬TO-Leadless(TOLL)形式產品，隨著各大車廠加速導入，順德看好相關產品可望搭上充電樁規格統一龐大商機，為公司未來營運增添新動能。

儘管消費性產品需求疲弱，所幸車用電子訂單穩定，為順德營運帶來支撐，順德今年第1季稅後盈餘為2.2億元，每股盈餘為1.21元，累計今年前5月合併營收為45.67億元，隨著車用新產品於第3季到第4季開始放量，順德預估，今年下半年業績會比上半年好，明年業績成長可期。