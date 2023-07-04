針對中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制，聯合再生今早表示，該管制對國內太陽能業者沒有影響，也不會衝擊聯合再生發展第三代半導體的規畫，投資第三代半導體仍是聯合再生的發展方向之一。

至於上周聯貸的68億元，其資金用途除了資本支出外，還有充實營運資金和成立新事業所需。

聯合再生日前才宣布，近期TOPCon取得突破性技術，TOPCon理論效率可達28.7％，董事會通過擴增TOPCon電池及模組產線，預計資本支出將不超過新台幣4.5億元。年產能初期可達430MW，預計於明年第二季裝機生產。太陽能市場近年主流商品轉型為大尺寸產品，聯合再生目前M10洽談中的訂單已超過現有產能，產品以大尺寸為主，毛利率將可再進一步提升。國外部分，歐美客戶積極與聯合再生商談合作，聯合再生將提供優質產品，以協助客戶降低成本並增加產品多樣性。M10 TOPCon適合雙面發電及高溫地區，如大型地面型、漁電及農光。M10 PERC將主攻無反射類型案場、如屋頂等。M10 TOPCon模組瓦數最高可達580W，太陽能系統的投資報酬率可提升超過0.5％。而TOPCon的主要材料是矽。

茂迪總經理葉正賢則分析，大陸對鎵、鍺相關物項實施出口管制，這典型的是中、美晶片大戰的序曲，對太陽能的影響是生產P型太陽能晶片時需要摻雜鎵，這不但墊高海外生產成本，同時將為鎵的取得增添難度。另外對曾經轟動一時的CIGS技術以及砷化鎵聚光電池的發展，也將產生影響，直接衝擊美國太陽能大廠First Solar的成本，對以矽為基礎的太陽能模組是一個機會。