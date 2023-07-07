世豐表示，雖美洲地區客戶拉貨力道短期轉為保守，惟集團仍積極推動新產品、新領域業務進展，除旗下汽車滑軌扣件產品已於6月份完成小量訂單出貨，世豐亦持續推廣水泥板螺絲、木結構螺絲等多樣利基型螺絲扣件產品，且水泥板螺絲新品主打可應用鎖扣兩種以上不同規格的水泥板材，有助於品牌商、經銷商客戶達到精簡水泥板螺絲備貨品項效益，以期帶動世豐旗下客戶產品採購意願，並增添整體營運動能。

世豐進一步指出，憑藉集團近年持續導入生產自動化、管理智能數據化等，有效提升自動化生產比例、優化生產排程、數位化管理掌握庫存調控與產品交期等面向，且世豐規畫多區生產布局策略，打造具有出口至歐洲零關稅優勢的越南新廠，隨著旗下越南廠目標於今年第四季邁入試量產階段，有助於為集團提升良好市場競爭利基、奠定良好螺絲產業地位，挹注未來整體營運新一成長動能。

展望2023年下半年，世豐持審慎保守看法。世豐觀察目前歐、美洲客戶下單趨向審慎保守，惟集團仍不斷進行客戶業務接單策略調整，包括透過新產品、新領域業務策略，豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，除擴大歐、美地區利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品接單表現，世豐亦積極推廣旗下汽車滑軌扣件產品，並持續與客戶洽談後續訂單，皆有助於增添整體業務接單動能，有望推升未來整體集團營運向上發展。