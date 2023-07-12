王品集團在疫情期間仍積極展店徵才，目前在台灣擁有25個品牌、共317家門市，涵蓋中西式、火鍋、燒肉、韓式料理、快食尚等，開店坪數介於20～150坪不等。王品6月已一舉新展6家門市，平均單周開輝出近2家，第三季則預計新展10家。

除了既有品牌持續展店，王品董事長陳正輝日前亦透露將開出新火鍋品牌，目前確定名稱為「旬嚐」，首店將進駐台北市南京東路商圈，客單價約1500～1800元，為集團首度進軍高價鍋物市場。預計最快7月中試營運、8月正式開幕，成為集團第8個火鍋品牌。

王品集團正職員工2022年平均年薪達66.3萬，稱冠上市櫃觀光類股及直營連鎖餐飲集團。王品表示，集團透過首創「一年最多調薪3次」制度，每年3、9月按績效決定調薪資格與幅度，去年共4300人次獲加薪機會，平均累計調幅約6％、最高達18％，助攻薪資大躍進。

王品為搶攻暑期商機加速展店，旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」板橋捷運江子翠店即將開幕，祭出7月15日開幕日前50名來店挑戰秤重，超過100公斤就送100元吃肉券，並與遊戲橘子旗下超人氣線上遊戲「新楓之谷」推出限定聯名菜色及優惠活動。

而王品旗下燒肉餐酒館「最肉」17日起至8月底，亦祭出每人消費滿低消500元、消費任一解悶夏季調酒，即可以半價大啖美國牛小排肋條。活動期間在IG限動打卡、標註門市地點，4款夏季調酒亦享半價優待。