「竹縣有囍 幸福成家」新竹縣民集團結婚，11月11日將在敏實科技大學志清樓登場，縣府貼心為新人們準備高級豪華家用電器，加碼贈送知名婚禮畫家人像速寫一張，17日開放線上報名，限額36對，甜蜜蜜適婚的準新人們，心動不如馬上行動！

縣長楊文科說，新竹縣為客家大縣，將近70％的縣民為客家人，近年在產業蓬勃發展下，人口隨之快速增長，許多年輕人選擇到新竹縣成家立業、結婚生子，在新竹縣落地生根，而結婚儀式也是客家人重視的生命禮俗之一，期盼縣民集團結婚成為歷年來參與結婚的每對新人的美好回憶。

「竹縣有囍 幸福成家」為今年的集團結婚主軸，當天也將現代音樂元素結合客家婚禮儀式，結合傳統與創意，營造幸福氛圍，並邀請縣長楊文科擔任幸福代言人。活動將遵循古禮福證36對新人的終身大事，更讓參與的長輩與賓客們，共同見證新人甜蜜幸福時刻，開啟人生的新篇章。

民政處指出，報名資格為當事雙方須具備法定結婚資格以外，其中一人設籍在新竹縣，或在新竹縣工作，或在新竹縣轄內軍事單位擔任現役軍人，均可線上報名，報名成功均可獲縣府贈送兩件電器產品及一張知名婚禮畫家人像速寫。

112年新竹縣民集團結婚報名網站為 https://forms.gle/tUbGGCydfeatBbjt7，同時歡迎關注「竹縣有囍 幸福成家」臉書粉絲頁。