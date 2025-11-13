都會區高樓林立密集，部分大樓住戶因「航空障礙燈」飽受光害之苦。民眾黨議員陳世軒13日總質詢指出，新莊一處大樓住戶每晚被強烈紅光照射，長期下來出現焦慮、頭痛、睡眠障礙等症狀。航空障礙燈雖是飛安必要設施，呼籲新北市府與民航局合作研議，引進「雷達觸發型航空障礙燈系統（ADLS）」技術，兼顧飛安與居民生活品質。

陳世軒指出，該名住戶居住於遠雄巴黎社區，屋齡11年、樓高25層；而造成光害的則是一旁僅15層樓的新建大樓。由於後者在興建時依法設置航空障礙燈，但樓層較低、距離太近，頂樓警示燈便直接照進前者住戶屋內。「住戶每天晚上被紅光照滿整間房，長期暴露在光害環境中，對睡眠品質和心理健康的影響都非常大。」

他表示，這並非單一個案，而是隨著都市重劃與建築密集度提升，正逐漸浮現的結構性問題。以新泰塭仔圳重劃區為例，住宅區總面積高達97.5公頃，未來粗估可興建150至200棟大樓。若沒有事先納入光害評估，恐怕新莊居民將來都得整天拉窗簾、關窗戶過生活。

陳世軒說，歐美國家近年在高樓及風力發電廠上廣泛採用「雷達觸發型航空障礙燈系統（ADLS）」，利用雷達偵測航空器動態，僅在飛機進入觸發範圍時提前自動亮燈警示提醒，待飛機離開後自動熄滅。目的就是為了降低夜間的城市光害、保護居民生活品質與減少對農場牲畜的影響。

陳世軒強調，航空障礙燈的存在絕對有其必要性，為了飛航安全必須設置，但也應該尋求新技術來降低其負面影響。他建議，由工務局與交通部民航局建立溝通平台，協助受影響住戶脫離光害；未來所有新建工程在設計階段應將航空障礙燈對周邊住戶的影響列入審查重點，參考歐美作法，引進「雷達觸發型航空障礙燈系統」。

新北市長侯友宜說，已請相關局處與民航局溝通。工務局長馮兆麟說，將會同交通局向交通部提出改善方式。