和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，為了集團組織優化，需培育人才儲備競爭力，並慰勞員工辛勞，重視人才的選育用留，和億集團每年仍維持7月進行年度調薪，今年依照工作表現及績效考核結果，平均調薪上看5％。

對應集團發展計畫，和億生活集團將再擴大招募200個職缺，包括內／外場、儲備幹部、廚師、正職與計時人員等職缺，年年薪資調幅優於市場平均。同時，添好運透過數位化轉型提高混齡環境，歡迎中高齡、二度就業求職者再度投入職場。

和億生活集團表示，今年依業績與個人績效考核，最高調薪幅度達5％，加上每季提撥百萬績效獎金，管理幹部年薪有望突破百萬。儲備幹部起薪最高可達4萬，並依和億人才學院訓練規畫，外場最快6個月可晉升店經理，內場最快18個月可晉升店主廚。

而添好運除導入數位點餐、智能機器人輔助收送餐點，提高混齡環境，並拆解工作內容細分化與排班配置，讓中高年級實習生與二度就業求職者可依生活方式調整排班時數，同時兼顧家庭與生活，成就樂齡退而不休的多采多姿生活。