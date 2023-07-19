車用TDDI優勢在於將觸控與驅動功能整合之後，IC用量減少，整體成本優化，對車廠或Tier one供應商來說亦可簡化繁雜的供應鏈管理，技術方面，搭載TDDI的面板轉為內嵌式觸控(In-Cell)設計，光學表現也比傳統的外掛式觸控模組來的優異。目前據TrendForce了解，正在開發的新車款所使用的中控台面板，絕大多數預計都將採用TDDI架構，可預期用量將持續成長，2022年TDDI出貨數量約2400萬顆，預估2023年出貨量約3800萬顆、年增54%。

TrendForce指出，目前在車用TDDI市場上領先的IC廠商為奇景光電(Himax)，由於進入車用市場較早，故技術經驗成熟，也獲得要求嚴謹的Tier one供應商以及車廠客戶較高的信任。其他IC廠商包括新思以及敦泰(3545)也因為切入車用TDDI市場較早，目前分別在日系車廠以及大陸車廠的TDDI供應占有一席之地。其他的IC廠商雖然較晚開始布局，但在與面板廠合作的策略下，包含LX-Semicon、Raydium、Novatek都逐漸開始導入新產品，倘若驗證順利，預期2024年開始將逐步放量。

TrendForce觀察在車用面板的尺寸將逐漸放大，在精簡IC架構的優勢下，將有利於車用TDDI的發展。而以中長期趨勢而言，當面板尺寸超越30吋之後，同樣考慮到IC成本的節約，IC廠商計畫改以LTDI的架構作為搭配，現階段各IC廠商都在開發初期。

TrendForce指出，近幾年車用面板需求的大幅成長，讓各家IC廠商都試圖開發產品進入市場，值得注意的是，不同於消費性電子產品較快的驗證時程，車用產品在價格之外更加強調的是可靠度與安全性，尤其是歐美日系等傳統車廠，不僅是進入供應鏈的門檻高，製程與產品須通過車用規格，如AEC-Q100、ISO 26262等，驗證時程多半長達2～3年，同時也需要提供至少5年以上的供貨保證，與消費性產品市場運作模式截然不同。因此，除了原來在供應鏈中的供應商不容易被取代外，急欲想進入供應鏈的廠商在前期也必須要投入大量資源，以爭取加入供應行列。