鴻海致力重塑電動車產業，並推動互聯網領域進步。針對電動車產業發展，鴻海以整車設計、關鍵零組件、全球製造與高效供應鏈服務等全方位商務模式，滿足客製化與快速開發產品需求。

ADI擁有彈性硬體及強韌軟體解決方案，在邊緣處理方面的創新，對協助複雜的汽車資訊生態鏈掌握軟體定義車潛力更具價值。憑藉ADI系統級解決方案、技術平台和工程支援，將使鴻海為客戶提供具競爭力和成本效益的汽車產品，加快產品進入市場時程（TTM）目標。

ADI總裁暨執行長羅奇（Vincent Roche）表示，全球汽車產業持續在半導體層面實現數位化和差異化，以提供更個性化、更沉浸和永續的駕乘體驗。很高興能與鴻海合作，共同創建更智慧的行動生態系統（mobility ecosystem），並加速產業所需的突破性創新。

鴻海董事長劉揚偉則表示，集團積極攜手國際夥伴打造產業生態鏈，為電動車技術發展及智慧交通創造更高價值。很高興能結合ADI在車用電子技術的優異性能，透過雙方合作發揮綜效，提供滿足客戶需求的最佳解決方案，共同掌握潛在的商業機會。