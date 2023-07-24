近來南韓女子天團Blackpink中的成員之一Lisa被網友目擊與LVMH集團三公子Frédéric Arnault出遊的行蹤，頓時全球娛樂、時尚頭版好不熱鬧，畢竟這種女星與財團二代的新聞一直都是觀眾點擊率的保証，加上Lisa今年八月合約即將到期，未來出路更顯難以捉摸的狀況下，是會傾向單飛還是續留Blackpink？當感情和工作動向也都備受矚目時，她與LVMH集團三公子的曖昧新聞就更顯的具有點擊率了。但對感情與工作Lisa一向概不回應，近日反而盡責的在個人IG上曬個人代言品牌新包，而這顆低調又自帶奢華光環的Ava Triomphe出自品牌Celine，它的圓弧流線包型與可調校長短的皮革肩帶，讓包身設計洗鍊又簡潔，堪稱自帶明星光環。金屬Triomphe徽飾的翻蓋磁扣也是充滿洗練又優雅的風格。連前少女時代的鄭秀妍Jessica也拜倒在這包款的獨特設計之下，也大方在社群Po出著用照，可見Celine這款包的魅力所在。
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