根據數據分析平台Visible Alpa，以固定匯率計算，開雲Q2整體營收49.6億歐元，年增3％不及分析師預估的6％，同時間古馳營收增長1％。
反觀開雲的死對頭、握有Dior、 Louis Vuitton等品牌的奢侈品龍頭LVMH集團，營收增幅達雙位數。據LVMH25日發布的財報，受惠於中國解封報復性消費的貢獻，集團Q2營收年增17％。
開雲27日亦宣布斥資17億歐元，向卡達王室支持的投資基金Mayhoola，現金收購義大利精品名牌范倫鐵諾（Valentino）30％股權。
相較死對頭LVMH集團業績報喜，營收呈兩位數成長，法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering），卻受旗艦品牌古馳（Gucci）低迷不振的拖累，第二季營收不如市場預期，僅小幅增長3％。
根據數據分析平台Visible Alpa，以固定匯率計算，開雲Q2整體營收49.6億歐元，年增3％不及分析師預估的6％，同時間古馳營收增長1％。
反觀開雲的死對頭、握有Dior、 Louis Vuitton等品牌的奢侈品龍頭LVMH集團，營收增幅達雙位數。據LVMH25日發布的財報，受惠於中國解封報復性消費的貢獻，集團Q2營收年增17％。
開雲27日亦宣布斥資17億歐元，向卡達王室支持的投資基金Mayhoola，現金收購義大利精品名牌范倫鐵諾（Valentino）30％股權。
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