LVMH周二發布第二季業績，有機營收（organic sales）年增17％，主要靠日本除外亞洲市場銷售勁增34％的貢獻。

LVMH也公布今年上半業績，營收年增15％達422.4億歐元，淨利年增30％來到184.8億歐元。即便投下不少廣告行銷預算，今年上半的營益率仍有27.4％。

LVMH財務長奎歐尼（Jean-Jacques Guiony）指出，儘管中國總體經濟成長出現遲滯，但自去年底疫情解封後，該市場的精品消費力道強勁。

他特別提到，以往中國民眾的奢侈品大多是遠赴歐洲購買，如今消費地集中在中國和日本。他說：「日圓貶值的關係，今年日本精品的價格跌得很凶，中日兩地價差明顯，但我們會看到日本這邊也開始漲價。」

值得注意的是，被LVMH視為成長最快、也是驅動疫後精品消費熱最主要的市場美國，第二季銷售額略為下滑，顯然在大環境經濟壓力下，美國人購買奢侈品縮手。

LVMH透露，Q2美國市場的有機營收年減1％，反觀日本市場年增29％，歐洲市場年增19％。

LVMH旗下的珠寶品牌Bulgari，在亞洲銷售亮眼，Q2繳出漂亮成績單。相形之下，依賴美國市場的另一珠寶品牌Tiffany，表現相對疲軟。

不過奎歐尼指出，LVMH頂級品牌的高價奢侈品在美國買氣不俗，主要因身處金字塔頂端的富豪消費者，較不受通膨、學貸和經濟影響，買奢侈品照樣不手軟。