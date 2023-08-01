在被大陸官方約談之後，大陸4家代表性豬企7月31日給出回應，包含牧原集團、牧原集團、溫氏集團、雙胞胎集團、正大集團等聯合發佈聲明表示，誠懇接受市場監管總局在約談中指出的問題，將立即整改，消除行為危害後果。據澎湃新聞報導，這4家豬企被約談是因為之前簽署了《互不挖人公約》。

上述4家豬企在聲明中表示，關於該倡議，從未制定具體細則或實施相關措施。為避免造成誤解，現決定撤銷該倡議，並嚴格遵守《反壟斷法》等法律法規，支持行業內人才自由流動，推動行業健康發展。

據央視新聞報導，牧原食品集團、溫氏食品集團、雙胞胎集團與正大投資公司等4家生豬養殖企業企業6月20日作為發起人，簽署《互不挖人公約》，倡議不挖人、不拆台。

但在7月31日遭到大陸國家市場監督管理總局依據《反壟斷法》和《禁止壟斷協議規定》有關規定，認為有違《反壟斷法》精神，不利於構建全國統一大市場，對上述4家豬企進行約談。

約談會要求，4家企業要高度重視《互不挖人公約》存在的問題，切實增強責任意識，堅持依法合規經營，採取有效措施，主動抓好整改，消除行為危害後果，規範自身經營行為。二是深刻吸取教訓，對照《反壟斷法》及配套規定排查反壟斷合規風險，全面自查自糾。三是加強合規管理，完善合規制度建設，切實提升反壟斷合規意識和能力。